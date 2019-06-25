Против предполагаемого серийного отравителя в Москве возбудили уголовное дело

В отношении Мурата С., которого подозревают в серии отравлений людей в центре Москвы, возбудили уголовное дело. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, оно расследуется по статье "Кража".

В ведомстве установили, что своих жертв Мурат обокрал на 80 тысяч рублей. Пока в Министерстве внутренних дел установили три совершённых уроженцем КБР преступления, чьи обстоятельства идентичны.

— Проверяется версия о том, что мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества. Кроме того, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений, — пояснила Волк.

Дома у мужчины нашли и изъяли три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом, которые направлены на судебную химическую экспертизу.

По данным ряда СМИ, жертвами отравителя стали более 20 человек, которых молодой человек угощал газировкой с неизвестным веществом, после чего грабил. Сам Мурат признал вину по четырём эпизодам.