Предполагаемый серийный отравитель озвучил свою версию событий — видео

На кадрах Мурат говорит, что "иногда ест" аптечный наркотик "лирика", следы которого нашли в крови одной из жертв.

МВД России опубликовало видео допроса Мурата С., который подозревается в серии отравлений и последующих ограблений в Москве. На кадрах фигурант уголовного дела свою причастность к преступлениям отрицает.

— Складывал вещи в сумку чужие. Не к себе, в их сумки. Два человека сказали, что я ворую, и они вызовут [полицию]. Я принципиально сказал: "Вызывайте", — говорит Мурат на вопрос, почему его задержали.

Подозреваемый утверждает, что никому в напитки ничего не добавлял, никого отравленной газировкой не угощал и чужие вещи не крал. На вопрос, употребляет ли он психотропные вещества, 26-летний Мурат отвечает: "Лирику" иногда ем".

По версии следствия, 22-летний молодой человек угощал своих жертв газировкой с неким веществом, а когда те теряли сознание, грабил. Предположительно, от действий серийного отравителя пострадало как минимум 24 человека. К слову, в крови одной из жертв, по данным СМИ, были обнаружены следы аптечного наркотика, который называют "лирикой".