Прощание с Аллой Покровской состоится 27 июня в МХТ имени Чехова

По словам сына актрисы, она боролась сразу с несколькими недугами и последнее время была в реанимации.

Прощание с народной артисткой РСФСР, вдовой Олега Ефремова Аллой Покровской состоится 27 июня в МХТ имени Чехова. Как уточняется на сайте театра, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

— В 11 часов начнётся гражданская панихида в Московском художественном театре имени А.П. Чехова (Камергерский переулок, 3), в 13 часов — отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32), — сказано в сообщении.

В театре выразили соболезнования сыну Покровской Михаилу Ефремову, всем родным и близким Аллы Борисовны, её коллегам и многочисленным ученикам.

Напомним, вдова Олега Ефремова Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни. В последнее время актриса тяжело болела. По словам её сына Михаила Ефремова, Покровская боролась сразу с несколькими недугами, ей требовалось переливание крови, которое врачи не могли сделать из-за болезни печени.