Бузова пришла на выручку Глушакову и предложила ему работу

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова протянула руку помощи бывшему игроку ФК "Спартак" Денису Глушакову, предложив ему работу. На это обратил внимание портал "Дни.ру".

На публикацию безработного футболиста, который написал в шутливой форме о поиске новой работы, откликнулась Бузова и написала в комментариях, что ей требуется "хороший оператор".

Спортсмен в свою очередь шутку поддержал и спросил у исполнительницы, есть ли у неё камера.

Также с предложением о работе к Глушакову обратились защитник ЦСКА и женской сборной России по футболу Ксения Коваленко, представители ФК "Сочи" и ФК "Ростов".

Ранее Лайф писал, что "Спартак" расторг контракт с Глушаковым. Спортсмен обратился к болельщикам красно-белых сразу после новости об уходе из команды, заявив, что уходит ради клуба. После этого футболист поиронизировал над своим положением безработного, выложив в социальных сетях табличку с надписью: "Ищу работу".