Сергей Лазарев — об Алле Покровской: Счастлив, что учился у неё

Исполнитель поблагодарил актрису за то, что она 20 лет назад на прослушивании в Школе-студии МХАТ дала ему шанс.

Народная артистка РСФСР Алла Покровская была гениальным и мудрым человеком, педагогом, воспитавшим несколько поколений актёров. Об этом в "Инстаграме" написал певец Сергей Лазарев.

— Это всё она: точная, честная, прямая, мудрая! Я счастлив, что я учился у неё несколько лет в Школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссёром моей дипломной работы — спектакля "Несколько дней из жизни Алёши Карамазова" — была именно она, — сказано в посте исполнителя.

Смерть Покровской Лазарев назвал невероятной потерей, отметив, что ему невыносимо больно.

— На моём поступлении в школу-студию я попал именно к ней на прослушивание... Из нашей десятки она взяла только меня... Алла Борисовна! Спасибо за тот шанс 20 лет назад, я очень надеюсь, что я не подвёл вас! — написал певец.

Напомним, вдова Олега Ефремова Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни. В последнее время актриса тяжело болела. По словам её сына Михаила Ефремова, Покровская боролась сразу с несколькими недугами, ей требовалось переливание крови, которое врачи не могли сделать из-за болезни печени. Прощание с артисткой состоится 27 июня в МХТ имени Чехова, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.