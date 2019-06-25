МИД России: Из-за санкций США в Венесуэле умирают онкобольные дети

Под давлением Вашингтона европейские банки отказались переводить финансовые средства на оплату лечения маленьких пациентов.

Несколько онкобольных детей умерли в Венесуэле из-за санкций США против венесуэльско-итальянского проекта АТМО ONLUS. Об этом рассказал заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артём Кожин.

— Под санкции попал проект АТМО ONLUS по помощи детям с онкологическими заболеваниями. С марта текущего года европейские банки из-за угрозы санкций отказываются переводить финансовые средства на оплату лечения. В марте детей, которые в нём нуждаются, было 26, но теперь их стало меньше. К сожалению, нескольких спасти уже не удалось, — говорит Кожин в интервью газете "Известия".

По его словам, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о пагубном влиянии санкций на простых венесуэльцев госсекретарю США Майку Помпео на переговорах в финском городе Рованиеми. Однако глава Госдепа дал "эквилибристический" ответ. Кожин не стал пересказывать подробности, но пояснил, что суть была проста — американская сторона заявила, что в смерти онкобольных детей их вины нет.

Он добавил, что есть и другие примеры, когда из-за американских санкций страдают простые граждане Венесуэлы, в том числе дети.

Как ранее сообщал Лайф, в мае Соединённые Штаты расширили список санкций против Венесуэлы.