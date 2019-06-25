Малыши, брошенные матерью-кукушкой в хостеле, нашли временный дом

Сейчас они проживают в подмосковном посёлке Томилино, где ещё в 1996 году появилась детская деревня – SOS.

Два годовалых ребёнка, которых мать месяц назад оставила в люберецком хостеле, нашли новый дом в подмосковном Томилине. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова после посещения двойняшек.

В Томилине расположена уникальная альтернатива детским домам — детская SOS-деревня. Именно в месте, где сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, живут вместе с SOS-мамами, папами, братьями и сёстрами, проживают малыши, которых собственная мать бросила на произвол судьбы.

Годовалые брат и сестра теперь окружены заботой приёмных родителей. Они живут в загородном коттедже с детской площадкой и территорией для игр. Всего в Томилине в 11 семейных домах живут 11 семей, в которых воспитывается более 50 детей и подростков.

— Малыши постепенно привыкают к новой обстановке, весёлые, хорошо кушают. В деревне рады их появлению. Семья, в которую они попали, опытная, большая, — отметила Мишонова.

Однако омбудсмен добавила, что дальнейшая судьба двойняшек не определена. Окончательное решение относительно того, где будут жить малыши, будет принято после окончания судебного процесса.

— До окончания предварительного следствия и судебного разбирательства дети останутся в ресурсной семье. Их дальнейшую судьбу определит опека в зависимости от всех обстоятельств, — заключила детский омбудсмен.

В мае Лайф писал, что женщина пришла в хостел с двумя годовалыми детьми, а затем вышла и не вернулась, оставив малышей на попечение администратора. Позже её нашли и завели на неё уголовное дело. На очной ставке она сказала, что бросила малышей в хостеле из-за отсутствия дома света. По решению суда женщина была арестована до 28 июля.