Захарова пошутила о "спецоперации" по недопущению России в ПАСЕ

По её словам, в Вашингтоне могут и "наподдать" украинским представителям за провал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на решение Украины отозвать посла из Совета Европы. По её словам, "спецоперация" по недопущению возвращения России в Парламентскую ассамблею готовилась настолько тщательно, что в Вашингтоне могут и "наподдать" представителям Киева за провал.

— Если посол поедет в Киев, то консультироваться там не с кем. Лучше сразу в Вашингтон, хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала, — пошутила Захарова.

Ранее Лайф сообщал, что украинская делегация отказалась принимать участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и покинула зал. Это произошло после того, как была принята резолюция, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях. После этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Незалежная отзывает своего постпреда при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Пока ещё — для консультаций.