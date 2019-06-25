Бывший тамбовский милиционер раскритикует Зеленского в новом шоу "Квартала-95"

Программа поднимет вопросы о том, есть ли на Украине демократия, в чём она заключается.

"Квартал-95" анонсировал выход проекта с критикой нового президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечается на сайте студии, после смены власти в стране "Квартал-95" обещал быть непредвзятым и продолжать честно и объективно освещать происходящие события.

— В "Квартале" уже объявился первый человек, который будет критиковать нынешнего президента Владимира Зеленского. Валерий Жидков, автор и ведущий нового проекта, будет анализировать происходящее в стране, докапываясь до сути и причин тех или иных событий, — сказано в сообщении студии.

Основой каждого из выпусков программы станут актуальные события и текущие проблемы. Первый выпуск проекта, получившего название "Де-мократія?", выйдет в эфир 29 июня.

Валерий Жидков — известный сценарист и телеведущий, экс-участник команд КВН "Тамбовские волки" и "95-й квартал", бывший капитан команды КВН "Тапкины дети". После учёбы в университете в Тамбове Жидков год отслужил в армии, а затем два года работал оперуполномоченным в милиции.

Ранее Лайф сообщал, что "Квартал-95" ищет исполнителя роли президента Украины в шоу "Вечерний квартал".