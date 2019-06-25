В Испании ссора детей переросла в массовые беспорядки, власти подняли спецназ

Зачинщиками беспорядков были дядя и отец одного из детей, после прибытия полиции они попытались скрыться.

В Испании драка восьмилетнего мальчика с ровесницей переросла в массовые беспорядки, для урегулирования которых потребовалась работа подразделения полиции особого назначения. Об этом сообщает Europa Press.

Согласно информации, инцидент произошёл в городе Вальядолид, на северо-западе страны. В ночь на воскресенье на площади Лолы Эрреры во время празднования дня Сан-Хуан восьмилетний мальчик ударил сверстницу, за которую впоследствии вступились родители. Родственники маленького обидчика в свою очередь в долгу не остались и начали потасовку с родными девочки.

На место происшествия прибыли четыре полицейские бригады, две — из Национальной полиции и столько же — из муниципальной полиции. К этому моменту выяснение отношений переросло в массовые беспорядки с участием около 50 человек. Потасовки происходили уже на соседних улицах.

Полицейские были вынуждены обратиться за поддержкой к восьми другим бригадам, в том числе двум подразделениям спецназа.

Учитывая характер ситуации, полицейские попытались угомонить толпу. Именно тогда два участника потасовки, дядя и отец ребёнка-агрессора, которые были зачинщиками беспорядков, хотели скрыться. При задержании они оказали сопротивление и попытались ударить одного из сотрудников полиции.

Согласно предварительной информации, кроме отца и дяди ребёнка, никто задержан не был. Источники сообщили, что дальнейших арестов не последовало из-за опасения за безопасность полицейских и нехватки сотрудников.