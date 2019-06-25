Директор рассказала Лайфу о супервыпускнице, набравшей 400 баллов на ЕГЭ

Школьница сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику.

Выпускница екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина, которая набрала максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), пока не определилась с вузом. Об одарённой девочке рассказала Лайфу директор гимназии Кулькова Лариса Ивановна.

— Скорее всего, это будет Питер или Москва, но конкретно мама ещё не говорит. То, что с математикой будет связана дальнейшая деятельность, это точно. Очень хорошая девочка, красивая и умная. Очень трудоспособный ребёнок, и семья у неё хорошая. Всё вместе сошлось. Так, чтобы получили 400 или 300 баллов, это, конечно, впервые у нас, — говорит Лариса Ивановна.

По её словам, Анастасия перевелась в гимназию № 9 в восьмом классе. Примерно в этот период родители заметили её математическую одарённость. В старших классах упор делался именно на этот предмет. Девушку отправляли на олимпиады по математике, она училась в физико-математическом классе.

Как ранее писал Лайф, Анастасия Пределина набрала максимальные 400 баллов на ЕГЭ по четырём предметам. Выпускница екатеринбургской гимназии № 9 сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику.