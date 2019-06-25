Отбившаяся от насильника россиянка запустила флешмоб #самаНЕвиновата

По словам девушки, многие жертвы не рассказывают о том, что случилось с ними. Одна из причин — осуждение со стороны общества.

19-летняя россиянка, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Туапсе, запустила флешмоб в социальных сетях. Дарья Агений, которую пытался изнасиловать мужчина, придумала хештег #самаНЕвиновата.

По словам девушки, многие жертвы не рассказывают о том, что случилось с ними. Одна из причин — осуждение со стороны общества, в том числе близких людей. Девушка решила запустить флешмоб. Под тегом #самаНЕвиновата Дарья предлагает написать о том, почему в случившемся нет вины жертв насилия.

— Участвуйте в акции, это очень важно для каждого из нас. Только объединившись, мы сможем чего-то добиться, — написала Дарья в посте в "Инстаграме".

— Я кричала, вырывалась, он закрывал мне рот рукой, я кусала его, то есть я пыталась убежать, но он меня держал, и у меня не выходило это элементарно. Я начала махать в его сторону этим ножичком, не видя, куда я бью. И махала, пока он не отпустил меня, пока он не ушёл, — рассказала Агений Mash.

Как ранее писал Лайф, Дарья Агений с помощью ножичка для заточки карандашей отбилась от пытавшегося изнасиловать её мужчины. Инцидент произошёл в июне 2018 года в Туапсе. Спустя месяц к девушке пришли правоохранители. Как выяснилось, житель Туапсе написал на неё заявление о нанесении ножевых ранений. Согласно материалам дела, Дарья повредила ему кишечник. Сейчас ведётся следствие, россиянке грозит реальный срок.