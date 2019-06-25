Мосгорсуд отказался отпустить экс-министра Абызова под домашний арест

Следователи считают, что бывший чиновник может скрыться за границей. Сам он утверждает, что ему отказали в свиданиях и звонках родственникам.

Московский городской суд признал законным продление до 25 июля срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве. Бывший чиновник просил отпустить его под домашний арест.

Сам Абызов в ходе заседания заявил, что не собирается скрываться. Адвокат апеллировал к тому, что у бывшего чиновника есть несовершеннолетние дети. При этом следователи считают, что в случае домашнего ареста экс-министр может скрыться за границей.

— Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения, — сказал судья Дмитрий Гордеев.

Возлюбленная Абызова Валентина Григорьева, которой он накануне фактически сделал предложение, переглядывалась с ним по видеосвязи, так как бывший чиновник находится в СИЗО "Лефортово". Экс-министр показал девушке фото сына, а она махала ему рукой.

Пара вместе уже несколько лет. В 2018 году Валентина родила Михаилу Абызову ребёнка, для неё малыш стал первым, а для экс-министра четвёртым.

Напомним, в конце мая Басманный суд Москвы продлил Абызову срок ареста до 25 июля. Экс-министру предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.