Основатель созданной на Урале финансовой пирамиды объявлен в федеральный розыск

Ришат Батыршин выманивал у доверчивых граждан деньги, обещая им доход от вклада до 180% годовых.

Основателя и руководителя финансовой пирамиды, созданной на Урале, объявили в федеральный розыск. По данным следствия, на счету "бизнесмена" множество обманутых пенсионеров из Екатеринбурга и Магнитогорска. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

— Разыскивается руководитель кредитно-потребительского кооператива "Финансовые активы" Ришат Батыршин 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", — цитирует его Ura.ru.

По версии следствия, Батыршин выманивал у доверчивых граждан деньги, обещая им доход от вклада от 37 до 180% годовых. Рекламу он размещал в бесплатных газетах и общественном транспорте. У бизнесмена было несколько офисов в Екатеринбурге и Магнитогорске.

Попадались на его удочку в основном пенсионеры. Они приносили Батыршину свои денежные средства для вкладов, с которыми он в итоге скрылся. Сейчас полиция просит жертв основателя финансовой пирамиды обращаться в дежурную часть ОП № 6 в Екатеринбурге и по телефону 8(343)356-42-06.

Ранее стало известно, сколько россияне потеряли в 2018 году из-за финансовых пирамид.