Брейк-данс, скейтбординг и сёрфинг включены в Олимпиады-2024

Для всех этих дисциплин парижские игры уже не будут дебютом, хотя видеть их в программе все еще непривычно.

Брейк-данс, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание предварительно включены в программу летнкй Олимпиады 2024 года. Такое решение было единогласно принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

— Эти четыре вида спорта полностью соответствуют нашей программе развития олимпийского движения, — заявил по итогам заседания президент МОК Томас Бах. — Они более гендерно-сбаланисрованны, более городские и позволяют нам держать связь с молодым поколением.

К слову, брейк-данс уже дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев. А на Олимпийских играх в Париже 16 мужчин и 16 женщин разыграют в этой дисциплине два комплекта наград.

По четыре комплекта медалей будет разыграны в скалолазани и скейтбординге. И еще два соревнования пройдут в серфинге — на короткой доске для мужчин и женщин.

Отметим, что парижская Олимпиада 2024 года не станет дебютом для трех последних дисциплин. За свои первые олимпийские медали серферы, скейтеры и скалолазы поборются на играх 2020 года в Токио.