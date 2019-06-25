В Сети высмеяли перепутавшего Марс и Луну Илона Маска

Часть юзеров предположила, что миллиардер таким образом решил поиздеваться над Дональдом Трампом.

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в "Твиттере" картинку с надписью "Оккупируй Марс", однако по ошибке (или намеренно) использовал изображение естественного спутника Земли. На это обратили внимание пользователи.

— Это Луна, — ответила Маску проживающая в Германии Вивьен.

Маск, в свою очередь, прислал девушке пару смеющихся смайликов, отметив, что Луну тоже нужно оккупировать.

Один из комментаторов оставил язвительное сообщение о том, что "перед оккупацией необходимо разобраться, как выглядит Марс".

Часть пользователей не поверила в то, что Маск мог так ошибиться, решив, что своим постом миллиардер захотел высмеять президента США Дональда Трампа. В начале июня американский лидер назвал Луну частью Марса.

Ранее Илон Маск сообщил, что удалил свой аккаунт в "Твиттере". По всей видимости, он передумал.