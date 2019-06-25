Житель Краснодара угнал автомобиль ради своей собаки

Однако далеко уехать у него не вышло — мужчина врезался на машине в ближайшее дерево.

В Краснодарском крае местный житель угнал иномарку, чтобы укрыть себя и своего четвероногого питомца от дождя. Об этом сообщается на официальном портале ГУ МВД России по региону.

В полицию обратился житель посёлка Калинино с заявлением об угоне автомобиля. Он планировал уехать на Чёрное море, поэтому накануне отъезда сложил личные вещи в машину, однако при этом забыл в замке зажигания ключи. Утром следующего дня он обнаружил разбитый о дерево автомобиль.

Полицейские нашли подозреваемого — им оказался ранее судимый 24-летний мужчина.

По признанию молодого человека, в тот вечер он, будучи уже навеселе, гулял с собакой. Начался дождь, и он решил укрыться в ближайшем автомобиле, который оказался открытым. Несмотря на то что хозяин пса (которого он также взял с собой в салон) не имел опыта вождения, он всё же попытался выехать на дорогу, но не справился с управлением и врезался в дерево.

Сбежавшему с места преступления молодому человеку предъявлено обвинение по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.