Пенсионер из Нижнего Новгорода остался без пенсии из-за опечатки

С неожиданными трудностями мужчина столкнулся после того, как в апреле 2019 года получил инвалидность.

Ветеран труда РФ и инвалид второй группы Вячеслав Дубровин остался без пенсии из-за ошибки в документах. Об этом Лайфу рассказал руководитель регионального отделения Центра защиты прав граждан Александр Грачев.

Непростая ситуация возникла из-за того, что мужчина в апреле этого года получил инвалидность. По закону в таких случаях пенсия выплачивается по наибольшему признаку, при этом инвалидам второй группы выплачивают средства из федерального бюджета, а ветеранам труда — из регионального.

Так как местная соцзащита уже сняла с себя ответственность, а федеральная не приняла, с марта пенсионер вообще не получает никаких выплат.

Более того, соцзащита направила документ, в соответствии с которым мужчина не только перестал получать выплаты как ветеран труда, но и остался должником, так как за апрель ему уже перечислили пенсию ветерана труда и потребовали вернуть переплату.

— Вся проблема в этом документе не в том, что там опечатка, а в том, что он выплатить это не может, потому что он ничего не получает. И на него могут подать в суд, а в суд подают быстро судебным приказом, и виновника даже не приглашают. В итоге с него могут взыскать долг этот, проценты и расходы на юриста, — рассказал Грачев.

Он подчеркнул, что Центр защиты прав граждан помог оплатить переплату в размере 580 рублей, но мужчина по-прежнему остаётся без средств, так как пенсия — единственный источник его дохода.

— Сейчас он должен отстоять свои права, чтобы ему хоть что-нибудь заплатили, — рассказал глава регионального отделения Центра защиты прав граждан.