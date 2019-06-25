Восьмилетнюю девочку убило током во время разговора по телефону

В Нижегородской области восьмилетняя девочка погибла во время разговора по смартфону, сообщает "МК".

Как уточняется, телефон был включён в розетку и заряжался, ребёнка ударило током. Тело девочки было найдено без признаков жизни.

По факту гибели ребёнка проводится доследственная проверка. Отмечается, что девочка росла в благополучной семье.

Ранее аналогичный случай произошёл в Великом Новгороде. Там восьмилетняя девочка скончалась из-за удара током от заряжавшегося телефона.