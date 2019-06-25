Россиянин Олег Кононенко установил рекорд пребывания на МКС

Россиянин Олег Кононенко, во вторник вернувшийся на Землю с МКС, за четыре космических полёта суммарно провёл на станции почти 737 суток. Космонавт побил рекорд россиянина Юрия Маленченко, который провёл на МКС 702 дня за пять полётов.

— С радостью констатирую, что Олег Дмитриевич — рекордсмен, который провёл на борту МКС почти 737 суток. Больше такого результата пока ни у кого нет, — сказал начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов.

Он выразил надежду, что после прохождения реабилитации Кононенко продолжит работать космонавтом и установит новые рекорды.

На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился спецборт с командиром экипажа корабля #СоюзМС11 Олегом Кононенко — https://t.co/NTddaWVuiA



Из четвёртого полёта космонавта встречали родные и близкие, представители руководства Роскосмоса и ЦПК pic.twitter.com/10SRXRKRJj — РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 июня 2019 г.

В течение нескольких недель врачи будут наблюдать за состоянием здоровья космонавта. Затем Кононенко планирует пройти послеполётную реабилитацию в одном из санаториев Сочи.

Напомним, 25 июня экипаж Олега Кононенко вернулся на Землю после полугода пребывания на МКС. В длительной экспедиции россиянин был вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн. За это время Кононенко совершил два выхода в открытый космос.