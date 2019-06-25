На Украине запретили ввоз двух книг из России

Запрет распространился на два произведения — "Историю викингов" и книгу Алана Аксельрода.

На Украине запретили ввозить две книги, издающиеся в России. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания страны.

В ведомстве пояснили, что данные меры были приняты в связи с тем, что в соответствующей литературе "присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора". В частности, запрет коснулся книги Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793–1241".

— В ней рекламируется издание, которое ранее было запрещено к ввозу на Украину из-за наличия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора", — пояснили в Госкомтелерадио.

Также теперь воспрещается ввозить на Украину книгу Алана Аксельрода "Всё, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "Монополию". На нескольких страницах этой книги ведомство усмотрело неточности в истории Киевской Руси, которая подаётся "с позиции политически ангажированной современной российской историографии".

Ранее Лайф писал, что Госкомтелерадио собирается ввести санкции против 12 российских издательств и сайтов, распространяющих литературу "антиукраинского содержания".