В Москве медсестра насильно привязывала к кровати ребёнка

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Фото © pixabay

Следователи возбудили уголовное дело в отношении медсестры детской больницы, насильно пытавшейся привязать ребёнка к кровати. Об этом рассказала старший помощник ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По её словам, во время мониторинга СМИ внимание сотрудников ведомства привлекло видео, снятое в одной из столичных больниц. На кадрах видно, как медсестра применяет силу к ребёнку, а затем пытается его привязать к кровати.

По факту применения насилия в отношении ребёнка в одной из детских больниц столицы возбуждено уголовное дело, — цитирует Иванову РИА "Новости".

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