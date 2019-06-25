В Москве медсестра насильно привязывала к кровати ребёнка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении медсестры детской больницы, насильно пытавшейся привязать ребёнка к кровати. Об этом рассказала старший помощник ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По её словам, во время мониторинга СМИ внимание сотрудников ведомства привлекло видео, снятое в одной из столичных больниц. На кадрах видно, как медсестра применяет силу к ребёнку, а затем пытается его привязать к кровати.

— По факту применения насилия в отношении ребёнка в одной из детских больниц столицы возбуждено уголовное дело, — цитирует Иванову РИА "Новости".