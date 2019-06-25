Стало известно, какие страны поддержали возвращение российской делегации в ПАСЕ

Резолюцию, позволяющую российской делегации принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, поддержали представители двенадцати стран. Статистику голосования опубликовал телеканал RT.
По предварительным данным, за возвращение российских делегатов проголосовали Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино и Турция. Ещё 11 членов ПАСЕ поддержали резолюцию большинством голосов: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.
Против возвращения России в ПАСЕ выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. Подавляющее число членов делегации Великобритании, Швеции и Польши также высказались против.
Депутаты делегаций Дании, Финляндии, Лихтенштейна, Румынии и Словении не смогли дать определённого ответа.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о "спецоперации" по недопущению России в ПАСЕ.
Напомним, Лайф писал, что после принятия резолюции, приглашающей РФ принять участие в заседаниях, украинская делегация покинула зал. После этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Незалежная отзывает своего постпреда при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Пока ещё — для консультаций.
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