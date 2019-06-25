Евкуров извинился перед жителями Ингушетии

Также он признался, что уже успел поблагодарить Правительство Ингушетии "за добросовестную работу".

Подавший в отставку глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принёс извинения жителям республики за возможные ошибки и заявил, что ни на кого не держит зла.

Как уточняется, глава республики также обратился к народу с просьбой беречь стабильность в регионе и прощать друг друга.

— Всевышний всех нас рассудит, кто хороший, кто плохой. Если я совершил ошибку, прошу простить меня. Я простил всех, зла не держу, — цитирует Евкурова РИА "Новости".

В своём фейсбуке Евкуров рассказал, что уже успел поблагодарить Правительство Ингушетии "за добросовестную работу".

— Мы начали масштабную для нашего региона и для всей страны работу по реализации нацпроектов. Сейчас весь упор необходимо сделать именно на этом, поскольку в них заключены задачи, направленные на рост благополучия нашей республики и как итог — достатка каждой ингушской семьи, — отметил он.

Кроме того, глава Ингушетии выразил надежду на то, что данные усилия будут продолжены его преемниками.

Ранее глава Центра кавказоведения при МГУ Исмаил Агакишев заявил, что решение о досрочной отставке выглядит мощным поступком и своевременным шагом. Лидер Чечни Рамзан Кадыров назвал Евкурова волевым человеком.

Напомним, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно сложить полномочия. С соответствующей просьбой он обратился к президенту России Владимиру Путину. Как заявил журналистам Дмитрий Песков, это не стало сюрпризом для Кремля.

Как известно, Евкуров возглавляет республику с 2008 года. Сообщалось, что он может продолжить карьеру по военной линии.