В ЛНР рассказали, что украинские военные покидают линию соприкосновения

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Фото © Facebook / Joint Multinational Training Group-Ukraine

Украинские военные уходят со своих позиций на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой, рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По предварительным данным, это происходит из-за "отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий" и некомплекта личного состава ВСУ Незалежной.

В штаб Операции объединённых сил вызваны должностные лица командного состава бригады, допустившие оставление позиции на переднем крае, для дачи объяснений, — цитирует Филипоненко РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены снять транспортную блокаду с Донбасса.

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