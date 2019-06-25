В ЛНР рассказали, что украинские военные покидают линию соприкосновения

Украинские военные уходят со своих позиций на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой, рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По предварительным данным, это происходит из-за "отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий" и некомплекта личного состава ВСУ Незалежной.
— В штаб Операции объединённых сил вызваны должностные лица командного состава бригады, допустившие оставление позиции на переднем крае, для дачи объяснений, — цитирует Филипоненко РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что украинские власти намерены снять транспортную блокаду с Донбасса.
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