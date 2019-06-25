Самолёт "Аэрофлота" вылетел с задержкой из Екатеринбурга из-за повреждения шасси

Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Москву с более чем часовой задержкой из-за повреждения шасси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что повреждения лайнер получил при посадке во время выполнения рейса из столицы в Екатеринбург. Обнаружить их удалось во время послеполётного осмотра. При этом на взлётно-посадочной полосе специалисты не обнаружили каких-либо посторонних предметов.

По данным табло Кольцово, лайнер вылетел в 22:26 мск.

Ранее Лайф рассказывал, что рейс авиакомпании "Якутия" в Южно-Сахалинск прибыл с задержкой более чем на десять часов из-за тумана.