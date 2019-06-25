Трамп заявил, что проведёт ещё одну встречу с Ким Чен Ыном

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Фото © Twitter / The White House‏

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме заявил, что рано или поздно проведёт ещё одну встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он отметил, что третий саммит между США и КНДР "рано или поздно состоится". Он также не забыл в очередной раз рассказать о письме Ким Чен Ына, которое было приурочено ко дню рождения американского лидера.

Напомним, ранее американский и северокорейский лидеры встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит, так и не договорившись о денуклеаризации.

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