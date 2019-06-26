Петросян опубликовал шутку про Алибасова и средство для труб "Крот"

Артист Евгений Петросян опубликовал в своём инстаграме момент рассказа зрителям давней шутки про сантехника и флакончик геля в поддержку Бари Алибасова.
— 10 лет назад в "Кривом зеркале" у меня был монолог Леонида Натапова "Подарки". Где был такой фрагмент... чего-то он мне напомнил историю с Бари Алибасовым. Дай бог ему здоровья! — написал юморист.
Комик поделился видеофрагментом, в котором он шутит про сантехника, выпившего флакончик с гелем вместо алкоголя.
Пользователи Интернета бурно отреагировали на публикацию, попросив юмориста не шутить на тему здоровья.
— Не видно, чтобы Алибасов Бари пиарился, как можно пиариться на здоровье, — прокомментировал 81.53075.
Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского.
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