Петросян опубликовал шутку про Алибасова и средство для труб "Крот"

Не все пользователи Интернета оценили юмор артиста, попросив его больше не шутить на тему здоровья.

Артист Евгений Петросян опубликовал в своём инстаграме момент рассказа зрителям давней шутки про сантехника и флакончик геля в поддержку Бари Алибасова.

— 10 лет назад в "Кривом зеркале" у меня был монолог Леонида Натапова "Подарки". Где был такой фрагмент... чего-то он мне напомнил историю с Бари Алибасовым. Дай бог ему здоровья! — написал юморист.

Комик поделился видеофрагментом, в котором он шутит про сантехника, выпившего флакончик с гелем вместо алкоголя.

Пользователи Интернета бурно отреагировали на публикацию, попросив юмориста не шутить на тему здоровья.

— Не видно, чтобы Алибасов Бари пиарился, как можно пиариться на здоровье, — прокомментировал 81.53075.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского.