Орешкин рассказал, каким будет будущий мировой кризис

Глава ведомства отметил, что к нестабильным ситуациям в сфере экономики Россия готова больше, чем в 2008 году или 2014-м, когда цены на нефть внезапно упали.

Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, каким, по его мнению, будет следующий глобальный экономический кризис.

По его словам, рост тарифов и ограничение эффективности в мировой торговле спровоцируют замедление экономического роста.

— Кризис будет носить другой характер. Понятно, что здесь меньшая вероятность финансовых кризисов, но большая вероятность таких затяжных событий с низким ростом и высокой инфляцией, — заявил министр.

Он предположил, что из-за смещения добавочной стоимости будет наблюдаться понижение общей эффективности производства и производительности труда по всему миру.

Глава ведомства также заявил, что к нестабильным ситуациям в сфере экономики Россия готова больше, чем в 2008 году или 2014-м, когда внезапно упали цены на нефть.

По его мнению, главным инструментом замедления глобальной экономики для страны станут цены на сырьевые товары, однако, по его словам, "у России в этом плане есть определённый запас".

— С точки зрения цен на сырьевые товары гораздо более уязвима Саудовская Аравия. Именно поэтому есть договоренности по сдерживанию объёмов производства для долгосрочной балансировки рынка. Поэтому здесь определённые риски есть, но они носят ограниченный характер из-за нашей большей готовности ко всем этим сценариям, — отметил он.

При этом министр обратил внимание на значимость исхода торговых переговоров между США и Китаем в контексте мировой экономики.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что слово "кризис" все забыли.