Киевский суд отменил присвоение двум проспектам города имён Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении Московскому проспекту и проспекту Ватутина имён Бандеры и Шухевича. Об этом в своём твиттере сообщил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

— Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет через пять дней. Получим полный текст — будем подавать апелляцию, — говорится в сообщении.

Ранее в Харькове проспекту Петра Григоренко вернули имя советского маршала Георгия Жукова. Добавим, что с мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду и использование советской символики. В частности, закон предполагает переименование городов и улиц, которые были названы в честь советских государственных деятелей.