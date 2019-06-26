Суд Украины отменил решение ЦИК о недопуске партии Саакашвили на выборы в Раду

Украинский суд отменил решение Центральной избирательной комиссии страны об отказе в регистрации кандидатов от партии "Движение новых сил" на досрочные выборы в Верховную раду. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в "Твиттере".

— Партия Саакашвили выиграла суд против ЦИК. Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы и зарегистрировать список, — пояснила она.

Ранее Лайф писал, что ЦИК Украины не допустила к регистрации кандидатов от партии Михаила Саакашвили "Рух нових сил" в связи с нарушениями процедуры выдвижения.