Суд Украины отменил решение ЦИК о недопуске партии Саакашвили на выборы в Раду

2

Фото © "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі

Украинский суд отменил решение Центральной избирательной комиссии страны об отказе в регистрации кандидатов от партии "Движение новых сил" на досрочные выборы в Верховную раду. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в "Твиттере".

Партия Саакашвили выиграла суд против ЦИК. Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы и зарегистрировать список, — пояснила она.

Ранее Лайф писал, что ЦИК Украины не допустила к регистрации кандидатов от партии Михаила Саакашвили "Рух нових сил" в связи с нарушениями процедуры выдвижения.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×