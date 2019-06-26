Стало известно, когда IKEA в России может запустить проект по аренде мебели

В настоящий момент эксперты Сети занимаются анализом и проработкой плана реализации услуги.

Проект по аренде мебели сети IKEA могут запустить на территории России уже в следующем году, рассказал гендиректор сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

— Мы находимся на этапе изучения и анализа, каким образом это можно реализовать, процесс сложный, нужно учесть много факторов. Нужно понять, будем мы это сами осуществлять или в партнёрстве с кем-то, пока деталей нет, — цитирует гендиректора сети IKEA в России ТАСС.

Ранее сообщалось, что участники клуба IKEA уже могут продавать друг другу мебель и товары для дома, которые им уже не нужны. В перспективе компания хочет создать платформу для хранения, где люди могут оставлять вещи для их дальнейшей перепродажи.

Напомним, самой первой страной, в которой был запущен аналогичный проект, стала Швейцария.