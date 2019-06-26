Апелляционный суд США опубликовал график подачи документов по делу Бутиной

В сообщении органа отмечается, что в разбирательстве обычно не рассматриваются вопросы и аргументы, впервые высказанные в ответе на возражения ответчика.

Апелляционный суд столичного округа Колумбия опубликовал расписание подачи документов сторонами по делу осуждённой в США россиянки Марии Бутиной. О содержании заявления сообщает ТАСС.

Россиянка обязана предоставить 26 августа краткое изложение сути дела. В тот же день на обозрение суда должны быть изложены все необходимые документы. Ответчик, в роли которого выступает прокуратура Вашингтона, должен предоставить выжимку материалов 25 сентября.

16 октября Бутиной необходимо дать ответ на заявление ведомства.

— Суд обычно не рассматривает вопросы и аргументы, впервые высказанные в ответе на возражения ответчика, — поясняется в сообщении судебного органа.

Напомним, что осуждённая в США россиянка Мария Бутина подала апелляцию на приговор американского суда 15 мая. Её интересы в апелляционном суде будет представлять общественный адвокат.