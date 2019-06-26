Апелляционный суд США опубликовал график подачи документов по делу Бутиной

Апелляционный суд столичного округа Колумбия опубликовал расписание подачи документов сторонами по делу осуждённой в США россиянки Марии Бутиной. О содержании заявления сообщает ТАСС.
Россиянка обязана предоставить 26 августа краткое изложение сути дела. В тот же день на обозрение суда должны быть изложены все необходимые документы. Ответчик, в роли которого выступает прокуратура Вашингтона, должен предоставить выжимку материалов 25 сентября.
16 октября Бутиной необходимо дать ответ на заявление ведомства.
— Суд обычно не рассматривает вопросы и аргументы, впервые высказанные в ответе на возражения ответчика, — поясняется в сообщении судебного органа.
Напомним, что осуждённая в США россиянка Мария Бутина подала апелляцию на приговор американского суда 15 мая. Её интересы в апелляционном суде будет представлять общественный адвокат.
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