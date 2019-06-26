В Раде нашли способ, как Зеленскому стать лучшим президентом в истории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сможет стать лучшим главой государства в истории страны, если выполнит несколько пунктов. Об этом в эфире NewsOne заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

— Три момента — экономический рост, занятость и справедливость. Если Зеленскому удастся это решить, он войдёт в историю Украины как самый успешный президент, — заявил Геращенко.

Он также обратил внимание, что жители страны должны почувствовать в стране наличие справедливости, рост экономики и повышение зарплаты. При этом решение всех задач, по мнению Геращенко, может занять у Зеленского несколько лет.