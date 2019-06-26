Глава МИД Грузии о возвращении России в ПАСЕ: Печальное решение

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал печальным решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, позволившее российской делегации принять участие в июньской сессии. Свою позицию по данному вопросу он изложил в "Твиттере".

— Печальное решение ПАСЕ! Мы ещё в мае в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы выразили принципиальную позицию и не поддержали это решение. Мы придерживаемся своей позиции, — написал он.

Ранее Лайф сообщал, какие страны поддержали резолюцию о возвращении голоса РФ.

Напомним, Лайф писал, что после принятия резолюции, приглашающей РФ принять участие в заседаниях, украинская делегация покинула зал. После этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Незалежная отзывает своего постпреда при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Пока ещё — для консультаций.