Организаторы концерта раскрыли райдер Аллы Пугачёвой

Российская эстрадная певица Алла Пугачёва решила повторить в Минске юбилейную шоу-программу, прошедшую в Кремле. Об этом сообщает " Стархит " со ссылкой на слова Андрея Алексеева, управляющего холдингом Atom Entertainment Group, который берёт на себя организацию мероприятия.

Представитель компании-организатора рассказал о райдере звезды.

— Мы уже сотрудничали с Аллой Борисовной лет 15 назад, делали два её концерта в Белоруссии… Артистка предпочитает передвигаться на поезде, поэтому в Минск отправится поездом — в личном спецвагоне, оснащённом всем необходимым, — уточнил он.

Согласно его словам, с отелем Примадонна ещё не определилась. Ей предложили рассмотреть несколько пятизвёздочных вариантов.

Напомним, 17 апреля Алла Пугачёва дала юбилейный сольный концерт, трансляцию которого вёл Лайф.