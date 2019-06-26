Организаторы концерта раскрыли райдер Аллы Пугачёвой

Российская эстрадная певица Алла Пугачёва решила повторить в Минске юбилейную шоу-программу, прошедшую в Кремле. Об этом сообщает "" со ссылкой на слова Андрея Алексеева, управляющего холдингом Atom Entertainment Group, который берёт на себя организацию мероприятия.
Представитель компании-организатора рассказал о райдере звезды.
— Мы уже сотрудничали с Аллой Борисовной лет 15 назад, делали два её концерта в Белоруссии… Артистка предпочитает передвигаться на поезде, поэтому в Минск отправится поездом — в личном спецвагоне, оснащённом всем необходимым, — уточнил он.
Согласно его словам, с отелем Примадонна ещё не определилась. Ей предложили рассмотреть несколько пятизвёздочных вариантов.
Напомним, 17 апреля Алла Пугачёва дала юбилейный сольный концерт, трансляцию которого вёл Лайф.
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