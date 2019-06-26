Саакашвили назвал правление властей Грузии "беспределом"

Политик также отметил наступление времени тотальной, но мирной мобилизации закавказского народа.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал "беспределом" действия властей закавказского государства после того, как они обвинили лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия в организации беспорядков на акции в Тбилиси. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Беспредел (основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины. — Прим. Лайфа) Иванишвили должен закончиться. Мы ни в коем случае не должны разрешить ему задержать Мелия, чего бы нам это ни стоило. Все активисты в Грузии должны быть мобилизованы, все, кто поддерживает "Нацдвижение", — заявил политик.

Саакашвили отметил наступление момента тотальной, но мирной мобилизации, аргументируя тем, что "Грузия в опасности".

Напомним, накануне депутата грузинской партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, Нику Мелия обвинили в беспорядках на митинге.