В Англии пьяный пилот ВМФ провёл в камине шесть часов вверх ногами

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Фото © Twitter / Networkofnews UK‏

Мужчина рассчитывал получить бесплатную выпивку, выполнив испытание для новобранцев.

Пилот Военно-морского флота Великобритании пьяным залез в дымоход, в котором пробыл около шести часов вверх ногами до приезда спасателей. Об этом сообщает The Sun.

26-летний Томми Браунли, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пройти испытание, предлагающееся всем новичкам на авиабазе Королевского флота в Йовилтоне. Участвующих бесплатно угощают алкоголем.

Мужчина пролез вниз головой две трети дымохода, после чего застрял во втором камине. Сослуживцы лётчика вызвали службу спасения, разобравшую часть камина.

Понесёт ли пилот какое-либо наказание — неизвестно.

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