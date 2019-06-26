В Англии пьяный пилот ВМФ провёл в камине шесть часов вверх ногами

Мужчина рассчитывал получить бесплатную выпивку, выполнив испытание для новобранцев.

Пилот Военно-морского флота Великобритании пьяным залез в дымоход, в котором пробыл около шести часов вверх ногами до приезда спасателей. Об этом сообщает The Sun.

NAVAL officer Tommy Brownlee spent six hours upside-down in a chimney after getting stuck during a drinking stunt.

Firefighters and...https://t.co/sGii8EGj0Z pic.twitter.com/Su9IOQouKL — Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) 25 июня 2019 г.

26-летний Томми Браунли, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пройти испытание, предлагающееся всем новичкам на авиабазе Королевского флота в Йовилтоне. Участвующих бесплатно угощают алкоголем.

Мужчина пролез вниз головой две трети дымохода, после чего застрял во втором камине. Сослуживцы лётчика вызвали службу спасения, разобравшую часть камина.

Понесёт ли пилот какое-либо наказание — неизвестно.