Рухани: Иран не будет повторно вести переговоры по ядерной сделке

Глава государства подчеркнул, что Вашингтон показывает неготовность к решению вопросов, используя санкции для оказания давления на Тегеран.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна ни при каких условиях не станет продолжать вести переговоры о ядерной сделке. Свою позицию он выразил в ходе телефонной беседы с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

— Ни при каких условиях мы не будем проводить повторные переговоры по соглашению, ставшие результатом двухлетних обсуждений, — цитирует Рухани его пресс-служба.

При этом он отметил, что, выбирая санкции для оказания давления на Тегеран, Вашингтон показывает неготовность к решению вопросов.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Ирану "мощным ответом" вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против "чего-либо американского".

Напомним, в прошлом иранский МИД обвинил Белый дом в разрушении всех международных механизмов, направленных на поддержание мира. В свою очередь Трамп сообщил журналистам, что подписал указ о введении новых жёстких санкций в отношении Ирана.