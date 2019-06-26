Суд в Бразилии отказался выпустить на свободу бывшего президента Лулу да Силву

Вторая коллегия Высшего федерального суда Бразилии отказалась освободить бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, который отбывает наказание в колонии за коррупцию. Об этом сообщает Globo.

Решение было принято тремя голосами против двух. Сторона защиты пыталась оспорить работу судьи, который ныне работает в правительстве Жаира Болсонару.

Напомним, в марте 2016 года бразильская полиция впервые пришла с обыском в дом бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы в рамках расследования дела о коррупции в государственной нефтяной компании Petroleo Brasileiro SA (Petrobras). В конце января прошлого года Лула да Силва был приговорён к 12 годам лишения свободы.