США отвергли обвинения в препятствии доставке гумпомощи в лагерь "Эр-Рукбан"

И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн назвал ложными обвинения в отношении Америки, касающиеся блокирования поставок гуманитарной помощи в сирийский лагерь беженцев "Эр-Рукбан".

— Любые обвинения в том, что США ответственны за блокирование доставки гуманитарной помощи в Рукбан, являются абсолютной ложью, — заявил он.

Согласно его словам, США с готовностью возьмут на себя обеспечение безопасности гуманитарных конвоев ООН в лагерь "Эр-Рукбан".

Напомним, что в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база Америки. "Рукбан" находится в 55-километровой области вокруг базирования солдат США.