СМИ: На Украине могут в ближайшее время разблокировать российские соцсети

В ближайшее время на территории Незалежной вновь заработают запрещённые в период правления Петра Порошенко российские сайты. Об этом сообщает Elise Journal со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, команда нынешнего президента страны Владимира Зеленского планирует разблокировать сайты "ВКонтакте", "Яндекс", сервисы Майл.ру и другие популярные сайты.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины появилась петиция об отмене запрета на использование российских социальных сетей и сайтов.

Напомним, власти Украины запретили доступ к российским соцсетям ещё в мае 2017 года. Владимир Зеленский, будучи ещё кандидатом в президенты, заявлял, что такое решение неверно реализовано. Он предлагал сначала создать украинские соцсети и только потом запрещать российские.