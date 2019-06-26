СМИ: На ЕГЭ и ОГЭ разрешат пользоваться Интернетом

Подобное станет более состоятельным в рамках перехода экзаменов в электронную форму.

На ЕГЭ и ОГЭ по предметам гуманитарной направленности намерены разрешить экзаменуемым пользоваться поиском информации в Интернете. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Федеральном институте педагогических измерений, занимающемся созданием заданий для ЕГЭ и ОГЭ.

Процесс изменения процедуры приёма экзамена будет тесно связан с его переводом в электронный формат.

— Для гуманитарных предметов появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии, — пояснила директор ФИПИ Оксана Решетникова.

Притом проверка знаний по предметам естественно-научного характера может быть изменена в соответствии с внедрением заданий по видеофрагментам и экспериментам на цифровой модели.

Отмечается, что к ПК могут подключить датчики, заменяющие приборы для измерения физических величин, такие как динамометры, амперметры и вольтметры.

Согласно оценкам ФИПИ, на разработку и внедрение новой системы уйдёт порядка пяти лет.

Издание сообщает, что в рамках компьютеризации могут быть использованы предыдущие наработки российских школ по фильтрации контента и ограничению доступа к ряду ресурсов через Wi-Fi.