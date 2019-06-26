Под Краснодаром более 20 человек отравились водопроводной водой

В соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора власти временно отключили посёлок от водоснабжения, а специалисты взяли пробы воды для проверки.

Более двадцати случаев отравления зарегистрировали в посёлке Краснодарском Прикубанского округа Краснодара. Соответствующее заявление опубликовали на сайте мэрии города.

— Зафиксировано более 20 случаев, по предварительным данным, острой кишечной инфекции. Сейчас специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины произошедшего, — отметили в сообщении пресс-службы.

В соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора власти временно отключили посёлок от водоснабжения, а специалисты взяли пробы воды для проверки. По предварительным данным, процедура может занять до трёх дней.

В течение данного времени местные жители будут пользоваться водой, которую им обещали поставлять регулярно.