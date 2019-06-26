США проспонсируют постройку на Украине шести хранилищ боеприпасов на $4 млн

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Фото © Shutterstock

США выделят Украине $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ согласно итогам подписанного меморандума по управлению арсеналами обычных видов вооружений. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Сегодня Соединённые Штаты и Украина подписали новый меморандум о взаимопонимании по управлению арсеналами обычных вооружений... Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для Министерства обороны Украины, — говорится в сообщении.

По информации американского ведомства, данный проект позволит усилить охрану и безопасность хранилищ боеприпасов и поспособствует соблюдению международных и натовских стандартов физической безопасности опасных веществ.

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