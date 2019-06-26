ООН: Около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году

Самыми опасными наркотиками признаны героин и опиум, приведшие к большему количеству летальных исходов.

Порядка 271 млн человек по всему миру употребляли в 2017 году каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики. Медицинская помощь для борьбы с наркозависимостью понадобилась 35 млн человек. Об этом сообщается во Всемирном докладе о наркотиках — 2019, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

По данным ООН, за 2017 год число зависимых от наркотиков людей, нуждающихся в помощи, возросло с 30 млн до 35 млн. Показатели летальных случаев, вызванных употреблением веществ, также пошли вверх — 585 тысяч.

Самым распространённым наркотиком ООН признала каннабис, а самыми опасными — героин и опиум, результат употребления которых составил большую часть вышеприведённой статистики смертности.

Напомним, что 26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, утверждённый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 7 декабря 1987 года.