В России могут начать лишать прав за грязные автомобильные номера

3

Фото © ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Андрей Пронин

При этом в подобном случае правоохранителям придётся доказывать злой умысел водителей.

Российских автолюбителей могут начать лишать прав за умышленное загрязнение номера. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на постановление пленума Верховного суда России.

Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав, — отмечает издание.

При этом в подобном случае правоохранителям придётся доказывать злой умысел водителей. Отмечается, что водители в таком случае могут лишиться своего документа на один год.

Также оставить на какое-то время без прав могут за механические изменения в номере, в том числе за подкраску букв.

Кроме того, в суде разъяснили, какие меры могут быть применены в отношении водителей, установивших ксеноновые лампы или выехавших на обочину в нарушение ПДД. Также были разъяснены ситуации, связанные с освидетельствованием на состояние опьянения.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×