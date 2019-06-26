В России могут начать лишать прав за грязные автомобильные номера

При этом в подобном случае правоохранителям придётся доказывать злой умысел водителей.

Российских автолюбителей могут начать лишать прав за умышленное загрязнение номера. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на постановление пленума Верховного суда России.

— Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав, — отмечает издание.

При этом в подобном случае правоохранителям придётся доказывать злой умысел водителей. Отмечается, что водители в таком случае могут лишиться своего документа на один год.

Также оставить на какое-то время без прав могут за механические изменения в номере, в том числе за подкраску букв.

Кроме того, в суде разъяснили, какие меры могут быть применены в отношении водителей, установивших ксеноновые лампы или выехавших на обочину в нарушение ПДД. Также были разъяснены ситуации, связанные с освидетельствованием на состояние опьянения.