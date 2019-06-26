СМИ: Шеф протокола президента США отстранён от службы накануне саммита G20

Отмечается, что в отношении него ведётся расследование в связи с "дискриминацией и угрозами".

Шеф протокола президента США Дональда Трампа Шон Лоулер отстранён от служебных обязанностей накануне саммита G20 в Осаке. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Согласно данным телеканала, против Лоулера ведётся расследование в связи с "дискриминацией и угрозами". Официальные лица, давшие каналу свои комментарии по данному вопросу, рассказывают, что он пока не уволен, однако вряд ли вернётся на работу.

Сам экс-шеф протокола президента США отказался комментировать ситуацию. Детали расследования пока неизвестны.

На саммите "большой двадцатки" американского лидера будет сопровождать помощник протокола Мэри-Кейт Фишер. У Трампа запланировано в общей сложности восемь двухсторонних встреч, включая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.