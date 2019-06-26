Глава Росмолодёжи рассказал, почему можно снизить возраст совершеннолетия

Глава Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев заявил, что видит ряд предпосылок к снижению возраста совершеннолетия в стране. По его словам, трудно игнорировать тот факт, что дети взрослеют всё раньше.

— На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие "молодой человек", на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше, — отметил он.

При этом он подчеркнул, что данный вопрос является комплексным и пока трудно сказать, насколько общество готово к введению такого важного изменения.

Также он заметил, что важно обсудить и вопрос, касающийся изменения верхней границы детства, и проанализировать все возможные последствия, к которым могут привести такие изменения.