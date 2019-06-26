Скончался советский и российский актёр и режиссёр Валерий Харченко

На 82-м году жизни скончался советский и российский актёр и кинорежиссёр Валерий Харченко. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что на протяжении долгого времени он боролся с серьёзным заболеванием. Вечером 25 июня ему стало плохо и его супруга вызвала ему скорую, однако врачи не сумели спасти Харченко.

Валерий Харченко родился в 1938 году в Харьковской области. Окончил ВГИК. Стал режиссёром больше десяти картин, в том числе работал и с Андреем Тарковским.